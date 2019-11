Eishockey vor 13 Stunden

Die Schwenninger Wild Wings verlieren gegen den Tabellenführer EHC München im Penaltyschießen

Neue Reize bei den Schwenninger Wild Wings: Mit Cody Rolbak und Jordan Caron durften beide Spieler in ihrem ersten Spiel für die Wild Wings gleich in der ersten Reihe ran. Doch der Negativlauf geht weiter, auch in München stand am Ende eine Niederlage. München bleibt nach dem 2:1 nach Penaltyschießenklarer Tabellenführer, die Wild Wings Schlusslicht.