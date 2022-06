Tennis-Badenliga: – Für den TC RW Tiengen ist die Vorrunde nach diesem Wochenende beendet. Eines ist klar: Gelingen am Samstag ab 11 Uhr im Heimspiel gegen den TC Markdorf und tags darauf bei Post Südstadt Karlsruhe zwei Siege, marschieren die Tiengener in die Aufstiegsrunde der beiden Besten ihrer jeweiligen Vorrundengruppen.

Tennis Badenliga wird für den TC Rot-Weiß Tiengen zur Bewährungsprobe Das könnte Sie auch interessieren

„Der TC Markdorf ist Favorit gegen uns. Er ist stärker aufgestellt als vergangenes Jahr. Unsere Partie in Karlsruhe ist dagegen völlig offen“, sagt der Tiengener Teamchef Peter König. Der TC Wolfsberg-Pforzheim II, bei dem der TC RW RW Tiengen zuletzt eine 1:8-Niederlage kassiert hat, scheint den ersten Platz in der Gruppe 2 der Badenliga fast schon sicher zu haben.

Tennis TC RW Tiengen kassiert klare Niederlage bei Reserve des TC Wolfsberg-Pforzheim Das könnte Sie auch interessieren

Sollten die Rot-Weißen am Samstag gegen den TC Markdorf verlieren, deuten alle Zeichen auf die Abstiegsrunde, die in zwei Wochen beginnen wird. Da werden die Punkte aus der Vorrunde gegen die Teams, die auch gegen den Abstieg kämpfen, mitgenommen. Deswegen warnt König: „Ein Sieg bei Post Südstadt Karlsruhe ist in diesem Fall auch sehr wichtig. Dann haben wir eine gute Basis für den Ligaverbleib.“

Tennis TC RW Tiengen startet mit Kantersieg in die Badenliga-Saison Das könnte Sie auch interessieren

Am Wochenende kann der TC RW Tiengen aus dem Vollen schöpfen. Trainer Christoph Back stehen alle neun Spieler aus dem Kader zur Verfügung. Die ersten vier Spieler sind wohl gesetzt. Das sind Ignaci Villacampa-Roses, Raphael Lustenberger, Oliver Mrose und Simon Glöckner. Teamchef König weiß: „Alle müssen an ihre Grenzen gehen.“