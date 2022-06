Tennis-Badenliga: – Mit einem Heimspiel startet der TC RW Tiengen in die Saison. Gegner am Samstag ab 11 Uhr ist die TSG TC Lahr/TC GW Emmendingen. Tags darauf geht es zum TC Wolfsberg-Pforzheim II. Mit einem Doppelspieltag eine Woche später endet die Vorrunde. Wie wir bereits berichteten, gibt es in der Badenliga einen neuen Modus. Für die Vorrunde wurden zwei Gruppen mit je fünf Teams gebildet. Die Gruppenersten und -zweiten spielen in der Aufstiegs-, der Rest in der Abstiegsrunde.

Während die Spieler von Trainer Christoph Back in der Auftaktpartie leicht favorisiert sind, ist es am Sonntag anders. Der TC Wolfsberg-Pforzheim II ist ein Titelfavorit. Teamchef Peter König warnt: „Wir wissen nicht, mit welchen Spielern der Gegner kommt.“

Der TC Wolfsberg-Pforzheim ist mit Mannschaften in der Zweiten Bundesliga und in der Badenliga vertreten. Es ist auch der Verein, dem sich Justin Schlageter zu dieser Saison angeschlossen hat. Der Albbrucker spielte vergangene Runde noch für den TC RW Tiengen, hat sich dann aber zu einem Wechsel entschlossen. Schlageter ist der einzige Abgang, den der TC RW Tiengen zu verkraften hat.

Der TC RW Tiengen spielt am Wochenende mit Raphael Lustenberger, Ignaci Villacampa-Ross, Oliver Mrose und Simon Glöckner. Die Positionen ab fünf sind offen. Ob Leon Back, Dominik König, Marvin Kromer, Joshua Zeoli oder Emanuel Lüber zum Einsatz kommen, soll kurzfristig entschieden werden.