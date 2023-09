Radsport: – Die Reise nach Thüringen hat sich für Nick Urich aus Öflingen gelohnt. Der U15-Mountainbiker der SG Rheinfelden hat in Bad Tabarz die Führung in der Sichtungsserie des Deutschen Nachwuchses, ausgerichtet vom Bund Deutscher Radfahrer (BDR), verteidigt und die damit die Gesamtwertung gewonnen. Beim Finale im Thüringer Wald reichten ihm Platz fünf in der Slalomwertung und ein dritter Platz im abschließenden Cross Country zum Triumph vor Nico Brandl (RSV Grafenau), dem Bruder von Max Brandl, dem Deutschen Meister bei der Elite.

Nick Urich hatte es vor dem finalen Cross-Country Rennen noch einmal spannend gemacht. In der Slalomwertung belegte er lediglich Rang fünf, während Nico Brandl, als Dritter der Gesamtwertung, mit seinem Sieg den Rückstand deutlich reduzierte. „Nick fuhr im Slalom auf Sicherheit, um keinen Ausfall zu riskieren“, erklärte Vater Stephan Urich die Taktik seines Sohnes.

Damit war allerdings klar, dass sich das Talent in der abschließenden Entscheidung keinen Patzer erlauben durfte. Er musste im Cross Country den nunmehr auf Rang zwei vorgerückten Brandl auf Distanz halten. Die Nervosität war Nick Urich vor dem entscheidenden Lauf anzumerken. Trotzdem schaffte er es vom Start weg seinen direkten Gegner unter Druck zu setzen und zeigte, warum er derzeit zu den besten deutschen Nachwuchsbikern gehört.

Kein Risiko im letzten Rennen

Urich gehörte zu einer Dreiergruppe, die sich nach dem Start gebildet hatte. Brandl schaffte es nicht, das Tempo der Führenden mitzugehen. Damit war klar, dass Nick Urich einzig sicher ins Ziel kommen musste, um die Gesamtwertung zu gewinnen. Er ging im weiteren Verlauf des Rennens also kein Risiko mehr ein.

Als Drittplatzierter mit einer Fahrzeit von 34:51 Minuten hatte er im Ziel einen Vorsprung von 1:07 Minuten auf Brandl, der hinter ihm auf Rang vier fuhr. Sieger wurde Leopold Sigl (TV Burglengenfeld) in 34:20 Minuten.