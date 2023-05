Fußball: – Es hört nicht auf, es werden immer mehr. Laufen zunächst nur vereinzelt Jungs und Mädchen in die Sporthalle der Neumattschule in Lörrach-Stetten, kommen sie dann schon plappernd und lachend in ganzen Pulks. Am Ende sind es gut zwei Dutzend fröhlich umher tollender Kinder, die für Leben in der Bude sorgen.

Es sind aber nicht einmal die leuchtend grünen Fußbälle die das Interesse wecken, sondern der groß gewachsene Mann, der fast im Pulk verschwindet. Alle Kinder strömen auf ihn zu, löchern ihn mit Fragen aller Art und hängen an seinen Lippen.

Jan Hebding (37) aus Lörrach: „Wir wollen mit den streetkickers39 den Kindern positive Effekte für die körperliche und soziale Entwicklung anbieten.“ | Bild: Scheibengruber, Matthias

Jan Hebding heißt er, ist Fußballtrainer mit hoher Affinität zum Straßenfußball. Der 37-Jährige leitet seit Jahren die Fußballschule des FV Lörrach-Brombach im Grütt und hatte vor einiger Zeit gemeinsam mit den Geschwister Julia und und Patrice Glaser die Idee, das Projekt „streetkickers39“ ins Leben zu rufen: „Unsere Idee steht für Freiheit, Toleranz, Miteinander, Mut und Selbstverwirklichung“, sagt Jan Hebding, der stolz darauf ist, dass Lörrachs Oberbürgermeister Jörg Lutz die Schirmherrschaft für das soziale Projekt übernommen hat.

Und in dieser Funktion steht der zweifache Vater nun inmitten der Zweitklässler aus der Fridolinschule, die aktuell wegen Sanierungsarbeiten in der Käppelestraße untergebracht ist. Gemeinsam mit Lehrerin Gabriele Limberger versucht er, etwas Ruhe in die Meute zu bekommen.

Aber um Ruhe geht es Jan Hebding gar nicht unbedingt. Zwei, drei Minuten vielleicht, um die Kinder zu begrüßen und ihnen das Programm für die Schulstunde zu erklären reichen eigentlich aus. Danach zählen nur noch bunte Hemdchen, Turnmatten als Tore und natürlich die leuchtend grünen Fußbälle.

Das sind die Regeln: Jan Hebding erklärt den Ablauf der Sportstunde. | Bild: Scheibengruber, Matthias

Kinder werden nachhaltig gefördert

„streetkickers39“ firmiert als gemeinnützige Organisation, in der sich Hebding und die Glasers auf die Fahnen geschrieben haben, Kinder und Jugendliche möglichst niederschwellig „körperlich, geistig und sozial“ zu fördern. Im ersten Schritt geht es in zahlreiche Lörracher Grundschulen, die sich im Sportunterricht über die kompetente Unterstützung der „streetkickers39“ freuen.

Die „streetkickers39“ unterstützen die Grundschulen aber nicht nur im Sportunterricht: „Unser Angebot ist noch viel weiter ausgeprägt“, so Jan Hebding: „In unserer ersten Stufe des Angebots für Schulen bieten wir weitere Komponenten wie Pausengestaltung, Kicken & Lesen, Gestaltung eines Bolzplatz in der Schule sowie schon jetzt gut laufende AGs und Projekttage an. Dazu wollen wir auch eine Grundschulliga anbieten.“ Das Projekt „Kicken & Lesen“ startet im Sommer. Dazu bekommt jede Schule von den „streetkickers39“ eine auf Fußball ausgerichtete „Bücherkiste“ zur Verfügung gestellt.

Team mit viel Fußballkompetenz

Mittlerweile hat Jan Hebding ein kleines Team gebildet, das dank seiner Erfahrungen mit dem Fußball die Aufgaben in den Schulen abdeckt. Die Sportwissenschaftlerin Julia Glaser hat als Spielerin beim SC Freiburg, FC Basel und Lazio Rom schon viel erlebt und war als Studentin für vier Jahre an einem College in den USA aktiv.

Gründungsteam: Julia Glaser, Jan Hebding und Patrice Glaser (rechts) haben die gemeinnützige Organisation „streetkickers39“ in Lörrach ins Leben gerufen und kooperieren schon jetzt mit zahlreichen städtischen Grundschulen. | Bild: Susanne Glaser

Ihr Bruder Patrice ist derzeit beim TuS Binzen aktiv, spielte zuvor in der Schweiz und mit dem FV Lörrach-Brombach in der Oberliga. Er kümmert sich als BWL-Experte jetzt zu Beginn bei den „streetkickers39“ um die administrativen Aufgaben.

Einen reichen Erfahrungsschatz und ein optimales Zeit-Management als Pensionär bringt der regional sehr bekannte Trainer Rolf Sutter ein. Ridje Sprich vom SV Weil ist ebenso im Team dabei wie Yannik Unmüssig vom FC Hauingen und die Basler Fußballerin Juliana Gütermann.

Spaß beim Fußball: Im Sportunterricht der „streetkickers39“ in Lörrach wird Teamgeist und Fairplay groß geschrieben. | Bild: Scheibengruber, Matthias

Zweites Ziel sind die Bolzplätze

Die geballte Fußballkompetenz dieses Teams kommt zunächst Kindern in den Grundschulen zu Gute. In einem zweiten Schritt möchten die „streetkickers39“ dann aber auch raus in die Lörracher Wohnquartiere. Auf den Bolzplätzen der Stadt möchten sie Spielstunden anbieten: „Wir wollen den Kindern positive Effekte für die körperliche und soziale Entwicklung anbieten“, so Jan Hebding, dem es weniger um Werbung für den Vereinsfußball geht, als um die Strahlkraft des Fußballs als Motivation der Kinder für körperliche, geistige und soziale Entwicklung.

Unterstützt von Gabriele Limberger leitet Jan Hebding nahezu routiniert diese ganz spezielle Sportstunde. Er muntert auf, motiviert und feuert an. Selbst das stille Mädchen auf der Bank entgeht ihm nicht. Die Schülerin hat eigentlich sowas von keine Lust auf Fußball. Doch nach einem kurzen Gespräch mit Jan Hebding sitzt auch sie nicht mehr gelangweilt herum, sondern jagt mit ihren Schulkameradinnen zwischen den Mattentoren dem Ball hinterher.

Buntes Treiben: Mit Freude beobachtet Jan Hebding, mit welcher Freude die Kinder sich an seinem Sportunterricht beteiligen. | Bild: Scheibengruber, Matthias

Die Minuten vergehen im Flug. Hier fallen Tore, dort schnappt sich ein Junge die Trinkflasche, denn Kicken macht durstig. Bald aber erfüllt ein lautes, vielstimmiges „Ooooooch“ die Sporthalle. Jan Hebding hat, nach kurzem Blick auf die Uhr, dem Treiben mit einem eindeutigen Signal dann doch ein Ende gesetzt.

Jan Hebding von „streetkickers39“ sagt: „Unsere Idee steht für Freiheit, Toleranz, Miteinander, Mut und Selbstverwirklichung.“ | Bild: Scheibengruber, Matthias

Spiel und Spaß im Sportunterricht

Die Schulstunde ist fast vorbei. Mit leisem Murren hier und vielfach mit leuchtend roten Köpfen setzen sich die Zweitklässler im Halbkreis um Jan Hebding und Gabriele Limberger.

Bitte um Ruhe: Jan Hebding findet schnell die volle Aufmerksamkeit der Schülerinnen und Schüler. | Bild: Scheibengruber, Matthias

Der Fußballer hebt nur kurz seinen Finger an die Lippen, schnell kehrt Ruhe ein. Einfühlsam blickt er mit den Kindern auf das kleine Turnier zurück, weist anhand kleiner Szenen im Spiel auf Teamgeist und Fairplay hin. Die Kinder hören aufmerksam zu. Strecken artig, wenn sie eine Frage haben. Viel zu schnell scheint ihnen die Zeit verflogen zu sein.

Gibt‘s noch Fragen: Jan Hebding ist weniger der „Sportlehrer“ als der Ansprechpartner für die Kinder der Fridolinschule in Lörrach-Stetten. | Bild: Scheibengruber, Matthias

Zufrieden kehren am Ende nicht nur die Kinder und ihre Lehrerin nach der Sportstunde ins Klassenzimmer zurück. Auch Jan Hebding ist anzusehen, welche Freude ihm solche Momente bereiten. Mit der Idee „streetkickers39“ hat er den Nerv der Kinder in Lörrach getroffen. Mit seinem Team bietet er Schulsport fernab von Trillerpfeifen und starren Turngeräten. Die Mädchen und Jungs freuen sich auf die abwechslungsreiche Dreiviertelstunde, abseits von Mathe büffeln und Gedichte lernen.

Das Konzept soll nach und nach ausgebaut werden. Über soziale Programme der Schulen sowie Spenden und Unterstützung finanzieren die „streetkickers39“ ihr Angebot, das im besten Fall über die Stadtgrenzen hinaus angeboten werden kann. Die Resonanz der Schulleitungen in Lörrach fällt durchweg positiv aus. Zusätzliche Fachkompetenz im Sportunterricht, außerhalb der seit Jahren schon üblichen und erfolgreichen Kooperationen zwischen Schulen und Verein, ist für alle Beteiligten sehr wertvoll.