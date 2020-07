Leichtathletik: – Es war ein kleiner Schritt auf dem Weg zur Normalität. Die LG Hohenfels richtete im Tiengener Langensteinstadion die erste Leichtathletik-Veranstaltung am Hochrhein in Corona-Zeiten aus. Unter Erfüllung der behördlichen Auflagen wie des Hygienekonzepts – versteht sich. Unter 100 Athleten waren es bei der Bahneröffnung der Männer, Frauen und Jugend. Sie und auch die wenigen Zuschauer wurden namentlich erfasst. Die Umkleidekabinen waren gesperrt. LG-Trainer Thomas Rolle wachte über die Erfüllung der Auflagen wie vor allem der Abstandsregeln.

Die anderen Verantwortlichen wie Trainer Helmut Vogler freuten sich über die Teilnahme von sechs Vereinen aus dem Bezirk Oberrhein, drei aus dem Bezirk Freiburg und einem aus dem Bezirk Bodensee. Sogar drei württembergische Vereine waren mit ihren Athleten am Start.

Abheber: Aline Schmidt von der LG Hohenfels beim Weitsprung. | Bild: Welte, Gerd

Die Top-Leistung des Tages lieferte Valerie Koppler (USC Freiburg) in der U18 ab. Über 800 Meter lief sie als Siegerin in 2:10,43 Minuten ins Ziel. „Das ist deutsche Spitzenklasse“, so Helmut Vogler. Beste des Bezirks war Leonie Stürzl von der LG Hohenfels (2:28,53). Herausragend in der U18 Simea Thanei (TV Wehr) über 100 Meter (13,36 sec) und beim Hürdensprint (15:24). Sie siegte auch im Weitsprung (5,16 m) vor der ebenfalls starken Johanna Brödlin (LGH/5,01), die auch Dritte über 100 m wurde (13,69).

Hürdensprint: Das Trio der LG Hohenfels mit (von links) Frieda Kögel, Maya Schediwy und Marie Marder. | Bild: Welte, Gerd

Stark in der W14 Sophia Homberg (TV Wehr) über 80 m Hürden (13,58). Sie siegte auch über 100 m (14,17) und im Weitsprung (4,66). Marie Marder (LGH) gewann über 800 m (2:38,46).

Kraftvoll: Corinna Nußbaumer von der LG Hohenfels beim Weitsprung. | Bild: Welte, Gerd

Die Hohenfelserin Eliana Vella ist die Schnellste der W13 in Baden. Das bewies sie über 60 m Hürden in 9,97 sec und bei ihren Erfolgen im Hochsprung (1,44 m) und Weitsprung (4,81 m). Auch Vereinskollegin Laura Queyreau trumpfte über 800 m in 2:38,86 min und im Hochsprung (1,40 m) auf.

Bei den Männern der U20 dominierte Fabian Klein (TV Schwörstadt) mit 6,41 m den Weitsprung. Mit dem Diskus siegte Felix Gran (TuS Lörrach-Stetten/43,40 m). Über 800 m blieben die Radolfzeller Robert Fülle (1:57:57 min) und David Kattermann (1:58:71) unter zwei Minuten.

Im Ziel: Pascal Rafiq von der LG Hohenfels beim Hürdensprint im Tiengener Langensteinstadion. | Bild: Welte, Gerd

Die schnellste Zeit über 100 m lief in der U18 Jona Wind (TuS Lörrach-Stetten) in 12,03 sec. Tim Reckermann (LGH) siegte über 800 m (2:14:34 min). In der M15 gewann Pascal Rafiq (LGH) über 100 m (12,25 sec) und 80 m Hürden (12,08). Auch wurde er Zweiter im Weitsprung (4,97 m).

Luan Kummle (TV Wehr) bewies wieder einmal sein großes Talent. In der M14 war er im Weitsprung mit 5,84 m und über 100 m in 12,53 sec eine Klasse für sich.

Noch vor den Sommerferien geht es im Bezirk Oberrhein mit einer Veranstaltung weiter: Die LG Hohenfels richtet am Samstag, 25. Juli, den Albbrucker Werfertag aus.