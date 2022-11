von Uwe Rogowski

Leichtathletik: – Es war nicht der Tag für Streckenrekorde. Kühl und feucht war es am Bad Säckinger Bergsee bei der Waldlauf-Bezirksmeisterschaft.

Eine starke Zeit lief Magnus Männer trotzdem: Der Triathlet aus Zell, für die Turnerschaft Langenau und in der Bundesliga für den AST Süßen aktiv, war über die kurze Distanz über drei Runden (3,15 Kilometer) sowie beim Hauptlauf über die Langstrecke (9,45 km) vertreten. Männer gewann beide Konkurrenzen und war so flott unterwegs, dass auch Dauersieger Omar Tareq (TuS Stetten) aus Laufenburg seine Probleme gehabt hätte, ihn zu hinter sich zu lassen.

Doppelsieg: Magnus Männer von der Tsch Langenau gewann auf der Kurz- und Langstrecke. | Bild: Welte, Gerd

Die Kurzstrecke gewann Männer wie Tareq vor vier Jahren in einer Zeit von 9:59 Minuten, 2019 war Tareq neun Sekunden schneller gewesen. Dessen Streckenrekord über die Langdistanz aus dem Jahr 2017 verpasste Magnus Männer, der nach 31:35 Minuten das Ziel erreichte, um 23 Sekunden. Es war ein ungefährdeter Sieg für den Wiesentäler.

Der Bad Säckinger Volker Teubler (LG Hohenfels/36:46), der vor Sebastian Retzlaff (TV Grenzach/37:54) die M 50 für sich entschied, wurde mit gut fünf Minuten Abstand Zweiter. Gesamt-Dritter wurde der Langenauer Nir Grossmann (36:52).

Enttäuschend: Nur sechs Männer waren über die knapp zehn Kilometer am Start, über die Kurzstrecke waren es acht, wobei das Feld bei den Frauen (2/5) noch übersichtlicher war.

Regina Strittmatter Schnellste auf Kurzdistanz

Romina Spitzer (TSCH Langenau/40:48) und Regina Strittmatter (LG Hohenfels/13:31) waren bei den Frauen am schnellsten. Schnellste in ihren Klassen waren außerdem in der Hauptklasse Lena Zimmermann (14:33), in der W50 Tanja Lang (13:56) und in der W55 Ghislaine Schmidt (alle LG Hohenfels/15:10).

Sie wollen nur laufen: Hoch her ging es beim Start der Waldlauf-Bezirksmeisterschaft in den Nachwuchsklassen. | Bild: Welte, Gerd

144 Starterinnen und Starter aus elf Vereinen waren am Start (2019: 225). Wie gewohnt waren die Nachwuchsklassen am stärksten frequentiert. Die meisten Teilnehmer insgesamt stellten die LG Hohenfels (45), der TV Wehr (26) und die Tsch Langenau (25).

Klassensiege beim Nachwuchs

Klassensiege feierten unter anderem in der M14 Jonathan Gerstner (11:07/3,15 km), in der M10 Lasse Riegel (beide LG Hohenfels/9:13/2,1 km), in der M 8 Devin Kumral (TV Bad Säckingen/4:25), in der M7 Albin Jehle (LG Hohenfels/4:57/beide 1,05 km), in der U18 Alicia Fischer (TV Bad Säckingen/12:59), in der W15 Lina Schitz (LG Hohenfels/12:57), in der W14 Anna-Marie Elgg (TV Bad Säckingen/15:10/alle 3,15 km), in der W12 Carla Gebrande (TV Bad Säckingen/9:29/2,1 km) und in der W9 Adina Jehle (LG Hohenfels/4:36/1,05 km).