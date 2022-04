Fußball-Landesliga: – Und täglich grüßt der FSV Rheinfelden mit einem Neuzugang. Der fünfte neue Spieler für die kommende Saison, und schon der dritte Akteur aus dem Kader des Oberligisten FV Lörrach-Brombach, ist Romano Males.

Fußball FSV Rheinfelden kann den entscheidenden Schritt machen Das könnte Sie auch interessieren

Pressesprecherin Mirijam Maier schreibt: „Wir heißen Romano Males, 22, vom FV Lörrach Brombach willkommen. Romano ist ein junger talentierter Spieler, mit 21 Spielen in der Oberliga für den FV Lörrach Brombach. Romano hat seine Wurzeln in Rheinfelden, was uns besonders freut. Er wird seine Position im Angriff haben.“

Males war im vergangenen Sommer vom SV Herten zum Oberligisten gewechselt. Als Jugendspieler und junger Aktiver war der Sohn des einst beim VfR Rheinfelden aktiven Zarko Males und der früheren Grenzacher Handballerin Monica Males beim Verbandsligisten SV Weil aktiv.