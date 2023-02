Biathlon: – Fabian Kaskel aus Bad Säckingen hat es geschafft. Was sich für den Biathleten des SC Todtnau nach seinen hervorragenden Auftritten bei den Junioren-Europameisterschaften in Lettland und zuvor beim Junior Cup in Estland angedeutet hatte, wurde nun Realität. Der 19-Jährige reist am Dienstag, 28. Februar, nach Kasachstan zu den Weltmeisterschaften der Biathlon-Junioren. Die werden ab Samstag in Schchuchinsk beginnen und bis zum darauf folgenden Sonntag, 12. März, andauern.

Biathlet Fabian Kaskel ist guter Dinge, das Ticket zur Weltmeisterschaft in Kasachstan zu bekommen

Los geht die Reise nach Zentralasien für die aus 26 Personen bestehende Delegation des Deutschen Skiverbandes in München. Im Kader von 16 Athletinnen und Athleten reist der in Todtnau-Fahl stationierte Sportsoldat am Mittwoch über Istanbul in die kasachische Hauptstadt Astana. Hier wartet eine dreistündige Autofahrt in Wettkampfgebiet: „Es wird eine lange Reise“, freut sich Kaskel dennoch.

Nach zwei WM-Teilnahmen als Jugendlicher ist er nun erstmals bei den Junioren dabei. Allein das Ticket gelöst zu haben, wertet er als großen Erfolg im ersten Jahr in der höheren Altersklasse.

Ernst wird es in Shchuchinsk am Montag mit dem Einzel über 15 Kilometer. Entscheidender Faktor wird die Schießleistung sein. Jeder Fehlschluss bedeutet eine Strafminute, die zur Laufzeit addiert wird.

Starke Konkurrenz ist zu erwarten

Die Konkurrenz ist stärker einzuschätzen, als zuletzt bei den Europameisterschaften. Dort verzichteten einige Altersgenossen zugunsten des Weltcups, sind nun aber bei der WM wohl am Start. Zudem ist die WM für einige Nationen der Höhepunkt der Saison, so dass mit zusätzlichen Überraschungen zu rechnen sei.

Trotzdem ist Kaskel zuversichtlich, in Kasachstan eine überzeugende Leistung zeigen zu können. Er konzentriert sich ganz auf sich und hofft auf ähnliche positive Überraschungen, wie bei den vergangenen Wettkämpfen.