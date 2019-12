Ringen: – Der Traum vom Einzug ins Halbfinale dürfte für den TuS Adelhausen bereits nach dem Vorrundenkampf im Viertelfinale ausgeträumt sein. Vor vollem Haus unterlag die Staffel von Trainer Bernd Reichenbach dem amtierenden Deutschen Meister Wacker Burghausen letztlich klar mit 8:18. Im Rückkampf am 4. Januar in Ostbayern müssten somit zehn Punkte gut gemacht werden – ein wahrlich schwieriges Unterfangen.

Pünktlich wie die Maurer standen die 20 Ringer zum Viertelfinale in der proppevollen Dinkelberghalle auf der Matte. Die Stimmung war bestens, die Animositäten aus der vergangenen Saison, als Wacker Burghausen unter tatkräftiger Mithilfe der Funktionäre des Deutschen Ringerbundes eine einstündige Verschiebung des Kampfbeginns erreicht hatten, waren mit dem Anpfiff des ersten Duells durch Mattenleiter Jeffrey Spiegel (Niedernberg) vergessen.

Gespannte Erwartung: 800 Zuschauer erlebten den Viertelfinal-Hinkampf beim TuS Adelhausen | Bild: Rolf Rombach

Zum Auftakt holte sich Beka Bujashvili einen 1:0-Punktsieg in der Klasse bis 57 Kilo gegen Ahmet Peker. Diese Führung war schon nach dem Schwergewicht hinfällig. Nick Matuhin musste nach knapp zwei Minuten gegen Ramsin Azizsir mit einer Disqualifikations-Niederlage zurück in die Rote Ecke. Beim zweiten Mal hatte er für seine vermeintliche Beinarbeit den Verweis erhalten.

Nur noch einmal jubelte der heimische Anhang vor der Pause, denn Ivo Angelov (61 kg, Greco) holte drei Punkte durch sein 13:0 gegen Andreas Maier. William Harth (98 kg, Freistil) unterlag Erik Thiele mit 1:4 und Manrikos Theordoridis musste sich gegen Cengizhan Erdogan in der 66 kg-Freistil gar mit 1:16 geschlagen geben.

Der 4:10-Rückstand zur Pause deutete an, dass es nichts mit einer Überraschung werden würde. Zwar holte Bozo Starcevic gegen den Ex-Adelhausener Roland Schwarz den fünften Punkt mit einem 3:2-Punktsieg und Danijel Janecic (71 kg-Greco) legte den sechsten Zähler durch das 5:2 gegen Matthias Maasch nach. Unterm Strich war die Ausbeute aber zu gering.

Pascal Ruh unterlag in 80Kilo-Freistil technisch-überhöht mit 0:16 gegen Kakhaber Khubezhty. Ebenso deutlich, mit 1:16 fiel danach die Niederlage von Stephan Brunner in 75Kilo-Freistil gegen Ali-Pasha Umarpashaev aus. Mit einem versöhnlichen 5:1 durch Sportchef Sascha Keller in 75Kilo-Greco gegen Witalis Lazovski verabschiedete sich der TuS Adelhausen mutmaßlich von seinen heimischen Fans aus der Saison.