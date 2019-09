Fußball-Landesliga: SC Wyhl – SV 08 Laufenburg 1:5 (1:0)

Tore: 1:0 (39.) Schätzle; 1:1 (54.) Esser; 1:2 (62.) D‘Accurso; 1:3 (75.) Esser; 1:4 (78.) D‘Accurso; 1:5 (85.) Mathis. – SR: Felix Streibert (Konstanz). – Z.: 80.

Aufsteiger SV 08 Laufenburg bleibt nach drei Spielen unbesiegt. Auch von einem 0:1-Rückstand zur Pause beim SC Wyhl ließ sich die Mannschaft von Trainer Michael Wasmer nicht aus der Ruhe bringen und siegte am Ende auch in dieser Höhe verdient mit 5:1.

Regionalsport Hochrhein FSV Rheinfelden muss endlich punkten und SV 08 Laufenburg kann befreit aufspielen Das könnte Sie auch interessieren

Nach 39 Minuten gingen die Gastgeber nach einem Treffer von Schätzle aus abseitsverdächtiger Position in Führung. Der Laufenburger Alija Kapidzija wurde zu Fall gebracht. Mit einer Schulterverletzung musste er vom Platz und machte Bujar Halili Platz. „Zum Glück ist es bei Alija nichts Schlimmes“, war Wasmer nach einer ersten Untersuchung seines verletzten Spielers im Krankenhaus beruhigt. Schon in der ersten Hälfte hatten die Gäste mehrmals die Chance auf den Ausgleich, scheiterten einmal am Aluminium.

Erst nach der Pause sollte sich die Überlegenheit der Null-Achter gegen die körperlich abbauenden Gastgeber dann auch in Toren bemerkbar machen. Und wie: Emanuel Esser und Sandro D‘Accurso trafen jeweils doppelt. Einen Treffer steuerte Kapitän Christoph Mathis bei. „Wir hatten alles im Griff“, freute sich Wasmer.

Regionalsport Hochrhein Erster Saisonsieg für SV 08 Laufenburg Das könnte Sie auch interessieren

Auch einen weiteren Neuzugang präsentierte der SV 08 Laufenburg zunächst auf der Ersatzbank. Zu Beginn der zweiten Hälfte wurde er für Francesco Seidita eingewechselt. So trägt ab sofort Aleksandar Ristic das Trikot der Null-Achter. Bei ihm handelt es sich aber nicht um den Bundesliga-Trainer desselben Namens aus den 70-er Jahren, sondern um einen 21-jährigen Serben, der in der Schweiz lebt, wo er für den FC Wohlen, das Team Aargau und zuletzt für den FC Srbija Zürich spielte.

SV 08 Laufenburg: Cambero – Bouhouch, Nowak, Zölle, Mendy – Mathis, Seidita (46. Ristic), Esser (84. Ferrara), Armenio, Kapidzija (39. Halili) – D‘Accurso (78. Mäder).