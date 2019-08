Fußball-Landesliga: (gew) Während der FSV Rheinfelden (14.) auf dem Naturrasen im Europastadion gegen den SV RW Ballrechten-Dottingen die ersten Punkte einsammeln sollte, will der SV 08 Laufenburg (5.) beim SC Wyhl (6.) auch im dritten Spiel unbesiegt bleiben.

Regionalsport Hochrhein FSV Rheinfelden verliert Hochrhein-Derby gegen VfR Bad Bellingen mit 2:3 Das könnte Sie auch interessieren

Null Punkte aus zwei Spielen – von der Ausbeute her legte der FSV Rheinfelden einen Fehlstart hin. „Wir müssen endlich punkten“, spürt FSV-Trainer Marc Jilg auch schon den „Druck von außen“. Dabei seien, so Jilg,. die Leistungen gar nicht so schlecht gewesen. Es seien kleine Rädchen, an denen geschraubt werden müssen. Ein besseres Zweikampfverhalten und mehr Zielstrebigkeit im Abschluss seien nötig, um erfolgreich zu sein. Personell ist alles im Lot. Jilg hat am Samstag einen Kader von 20 Spielern zur Verfügung.

Regionalsport Hochrhein Erster Saisonsieg für SV 08 Laufenburg Das könnte Sie auch interessieren

Der SV 08 Laufenburg hat mit vier Punkten aus zwei Spielen einen guten Start erwischt. SV 08-Trainer Michael Wasmer freut sich, dass Torwart Elvis Gojak und Luca Schmidt wieder zurück im Kader sind. Ausfälle hat er in der Partie beim SC Wyhl keine. „Wir können befreit aufspielen, wollen aber mindestens ein Remis“, sagt Wasmer.

3. Spieltag der Fußball-Landesliga mit Schiedsrichter-Ansetzungen und SK-Tipps

Freitag, 19.15 Uhr

VfR Hausen – FC Freiburg-St. Georgen (Vorjahr: 1:0/10:1). – SR: Gaspare Lombardo (Rheinfelden). – SK-Tipp: 3:0.

Samstag, 15.30 Uhr:

FV Herbolzheim – FC Bad Krozingen (-/-). – SR: Leroy Gallus (Freiburg). – SK-Tipp: 2:0.

17 Uhr:

FSV Rheinfelden – SV RW Ballrechten-Dottingen (2:0/2:4). – SR: Samuel Kalmbach (Villingen). – SK-Tipp: 2:1.

SC Wyhl – SV 08 Laufenburg (-/-). – SR: Felix Streibert (Konstanz). – SK-Tipp: 2:2.

18 Uhr:

SV Kirchzarten – SG Nordweil/Wagenstadt (-/-). SR: Steffen Fante (Neuenburg). – SK-Tipp: 1:1.

Sonntag, 13.30 Uhr:

FSV RW Stegen – Freiburger FC II (4:3/0:2). – SR: Yannik Schäfer (Willstätt). – SK-Tipp: 2:0.

15 Uhr:

SF Elzach-Yach – VfR Bad Bellingen (4:6/1:0). – SR: Arne Grigorowitsch (Lahr). – SK-Tipp: 2:2.

15.30 Uhr:

SV Au-Wittnau – Spvgg. Untermünstertal (2:1/4:3). – SR: Thomas Schillinger (Obertsrot). – SK-Tipp: 2:1.