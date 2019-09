Regionalsport Hochrhein Badische Mannschaftsmeisterschaft beim TC RW Tiengen

Badische Tennis-Mannschaftsmeisterschaft beim TC RW Tiengen am Wochenende. U18-Mädchen des Ausrichters treffen auf die Meister der anderen Bezirke in Baden. Am Start sind der TC Schwarz-Gelb Heidelberg (Bezirk 1), der SSC Karlsruhe (Bez. 2), der SV Schopfheim (Bez. 3) und der TC RW Tiengen (Bez. 4)