Fußball: – Das war eine Premiere nach Maß, die der 1950 gegründete SV Herten zum Auftakt seines Jubiläumsjahres, beim erstmals ausgerichteten Wintercup auf dem Kunstrasenplatz an der Steinenstraße präsentierte. „Perfekt“, strahlte denn auch Turnier-Initiator Thorsten Szesniak mit der Wintersonne um die Wette: „Die Spiele sind sehenswert, die Mannschaften gut besetzt und der Zuspruch der Zuschauer stellt mich sehr zufrieden.“ Den Wanderpokal überreichte Szesniak gemeinsam mit SVH-Chef Stefan Weber am Ende der sechs sehenswerten Spiele an Felix Dreher, den Kapitän des Freiburger FC.

Regionalsport Hochrhein Freiburger FC gewinnt das erste Turnier um den Wintercup beim SV Herten Das könnte Sie auch interessieren

Die Oberliga-Elf aus Freiburg dominierte das Turnier deutlich. Nach einem verhaltenen Start gegen die U21 der Grasshopper aus Zürich, drehte die Elf von Trainer Joschua Moser-Fendel gegen die Hausherren richtig auf. Nach 50 Minuten hatten die auf Rang acht in der Liga stehenden Freiburger acht Mal ins Netz getroffen, nutzten nahezu jede Torchance gegen den Bezirksligisten. Gleich im Anschluss gegen den SV Weil, nahm der spätere Turniersieger den Schwung mit und beendete mit einem 4:0 gegen den Verbandsligisten das Turnier.

Keine Chance: Marco Romano kommt zu spät, Torwart Marvin Baumann ist überspielt und Issa Boye eröffnet das 8:0-Schützenfest des Freiburger FC gegen den SV Herten. | Bild: Scheibengruber, Matthias

Platz zwei sicherte sich der Nachwuchs der Grasshopper aus Zürich. Allerdings trat die U21-Elf nur zu zwei Spielen an, verabschiedete sich nach dem 4:0-Erfolg gegen den SV Weil nach Hause. Weil schon wenige Stunden später die Abreise ins Trainingslager in die Türkei anstand, schickten die Schweizer zum abschließenden Match gegen die Gastgeber ihre U18.

Schlusspunkt: Artur Fellanxa (links) ist vor Ciro Di Feo und Phil Sailer (rechts) zur Stelle und beendet mit dem Treffer zum 8:0 für den Freiburger FC die Toreflut beim Wintercup gegen Gastgeber SV Herten. | Bild: Scheibengruber, Matthias

Die GC-Jugendspieler, auf Feld geführt von Kapitän Robin Kalem aus Lottstetten, fegten in ihrem einzigen Einsatz den SV Herten mit 6:0 vom Platz. Die Chance auf einen Ehrentreffer vergab dabei Joshua Kopp, der sowohl mit einem Strafstoß als auch mit dem Nachschuss scheiterte.

Talent: Robin Kalem aus Lottstetten gastierte mit der U18 von Grasshopper Zürich beim Wintercup des SV Herten und feierte mit seinem Team einen 6:0-Erfolg zum Abschluss des Turniers. | Bild: Scheibengruber, Matthias

Auf dem dritten Platz beendete der SV Weil die Turnier-Premiere in Herten. Das Team von Andreas Schepperle hatte sich zum Auftakt gegen den SV Herten mit 3:1 durchgesetzt und dabei das einzige Tor der Gastgeber durch Romano Males zugelassen.

SV Herten Lucas Eschbach spielt nach neun Jahren wieder für den SV Herten und hat mit seinem Heimatverein noch viel vor Das könnte Sie auch interessieren

Trotz der der eher mauen sportlichen Bilanz seiner Elf war Thorsten Szesniak zufrieden: „Die Jungs sollen gegen diese Gegner in erster Linie etwas lernen. Dass wir hier nur Außenseiter sind, ist keine Frage.“ Auch beim SV Weil herrschte Zufriedenheit: „Testspiele gegen Mannschaften auf diesem Niveau sind sehr wertvoll“, so Sportchef Perseus Knab.