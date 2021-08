Fussball-Gewinnspiel vor 2 Stunden

Zeigt uns Euer Saisonstart-Gesicht – und gewinnt mit etwas Glück hochwertige Trainings-Fußbälle

Nach neun Monaten Corona-Zwangspause geht es endlich wieder los. Auf den Fußballplätzen in der Region rollt wieder der Ball, die Vorfreude ist riesig. Und weil geteilte Freude schöner ist, haben wir uns in Kooperation mit Alexander Kupprion von der SPORT MÜLLER GmbH etwas einfallen lassen, den Start in die neue Saison noch besser zu gestalten.