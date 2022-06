Fußball vor 4 Stunden

Herr Sorg, was zieht einen ehemaligen Profifußballer in die Landesliga?

Oliver Sorg (32) wird zur neuen Saison Spielertrainer beim FC 03 Radolfzell in der Landesliga. Im großen SÜDKURIER-Interview blickt er auf seine Karriere zurück und erzählt, was ihn an der neuen Aufgabe reizt.