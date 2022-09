Fußball vor 5 Stunden

SV Konstanz und Mozaikspor Radolfzell: Das sind die beiden neuen Klubs in der Kreisliga C

Zwei Vereine und die Leidenschaft Fußball: Seit dieser Saison nehmen im Bezirk Bodensee der SV Konstanz und Mozaikspor Radolfzell am Spielbetrieb in der Kreisliga C teil. Über die Vereine und ihre Ziele.