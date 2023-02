Nach dem Erdbeben in der Türkei und Syrien in der Nacht auf den 6. Februar benötigen die Menschen schnelle und einfache Hilfe. Es fehlt an allem – auch Kleidung und Lebensmittel werden dringend im Krisengebiet benötigt. Die Hilfsbereitschaft in Deutschland ist riesengroß. Auch der Fußball-Landesligist Türkischer SV Singen beteiligt sich an der Unterstützung der notleidenden Menschen. Auch, weil TSV-Spieler und -Funktionäre von dem Unglück betroffen sind. „Einige haben Familie in den betroffenen Gebieten“, erklärt TSV-Pressewart Cengiz Bozkurt, „zum Glück hat es da bisher aber keine Todesfälle gegeben“. Der Verein startete mit einem Spendenaufruf für eine Aktion der Hilfsorganisation „Türkischer Roter Halbmond“. Zudem beteiligt sich der Landesliga-Club an einer Spendenaktion der Stadt Singen, dem Verein „inSi“ (Integration in Singen) und der Caritas Singen-Hegau.

Bereits vor dem Erdbeben hatte der Türkische SV Singen ein Trainingslager in der Türkei geplant. Dies konnte so kurzfristig nicht mehr abgesagt werden, wie Cengiz Bozkurt mitteilt, soll jetzt aber zugunsten der betroffenen Menschen genutzt werden. „Die Fluggesellschaft hat uns gestattet, mehr Gepäck mitnehmen zu können, damit wir Hilfsmittel, vor allem Kleidung, von Deutschland aus mit in die Türkei nehmen können“, so Bozkurt. Am Samstag geht es los für den TSV, der auch „vor Ort für die Lieferung von Lebensmittel“ gesorgt hat, wie der Pressewart ergänzt.

So können Sie helfen

Damit noch nicht genug: Die TSV-Verantwortlichen haben angekündigt, dass die gesamten Vereinseinnahmen aus dem Viertelfinalspiel im SBFV-Pokal am 25. Februar gegen den SV Oberachern gespendet werden sollen. Auch der Oberligist hat bereits zugesichert, etwas beisteuern zu wollen.

Spendenkonto Türkischer Halbmond: Ziraat Bank international AG, IBAN: DE26 5122 0700 1080 0000 01, Verwendungszweck: Spende Erdbebenhilfe Türkei.

Spendenkonto Caritas Singen-Hegau: Sparkasse Hegau-Bodensee, IBAN: DE89 6925 0035 0004 5863 27, Verwendungszweck: Der Hegau hilft Türkei und Syrien.