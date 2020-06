Da laut aktueller Corona-Verordnung alle Großveranstaltungen bis zum 31. August 2020 untersagt und Sportevents nur unter Einhaltung komplexer Hygiene- und Abstandsregelungen möglich sind, war die Vorstandschaft des Kanu-Club Radolfzell gezwungen, eine Entscheidung über die geplanten Veranstaltungen zu treffen.

„Leider weiß heute niemand, wie die Behörden, Vereine und Sportler im Sommer mit Reisetätigkeiten und Versammlungen umgehen. Zudem würde die Ausrichtung Kosten verursachen, bei denen man nicht weiß, ob sie wieder eingenommen werden können“, heißt es in einer Mitteilung des Vereins.

Daher habe die Vorstandschaft schweren Herzens den Beschluss gefasst, für 2020 alle Großveranstaltungen abzusagen. Dies betrifft das internationale Kanu-Polotunier am 20. und 21. Juni, das Großkanadierrennen der Radolfzeller Vereine und Firmen mit anschließendem Sommernachtsfest am 4. Juli sowie die Deutsche Meisterschaft im Stand-Up-Paddling am 28. und 29. August.