Hallenradsport: Am Wochenende findet die Junioren-Europameisterschaft im Hallenradsport (Kunstrad und Radball) erstmals in der BBC-Arena von Schaffhausen statt. In der dreiteiligen Junior-Master-Serie haben der Bund Deutscher Radfahrer (BDR) und die RKB Solidarität die deutschen EM-Tickets für die fünf Disziplinen vergeben.

Hannah Reichle (Bad Schussenried), die Vize-Europameisterin 2021, greift erneut nach der EM-Krone, während der 4er Kunstrad des RMSV Aach mit Hannah Elsässer, Natalie Grote, Julia Matt und Janina Setzer die einzigen Titelverteidiger von 2021 sind. Alle anderen Sportler geben ihr EM-Debüt und im Schwarz-Rot-Goldenen Trikot.

Knapp 100 Starter aus Belgien, Österreich, Frankreich, Finnland, Bulgarien, Ungarn, Griechenland, Tschechien, Slowakei, Großbritannien, Deutschland und dem Gastgeberland Schweiz werden erwartet. Der deutsche Nachwuchs zählt in allen Disziplinen zu den Favoriten. Spannung versprechen vor allen Dingen die Entscheidungen im 1er Kunstrad. Bei den Junioren zählen Daniel Stark (Bernlohe) und Linus Weber (Kirchdorf) zu den Favoriten. Auch bei den Juniorinnen ist ein deutsches Duo favorisiert. Hannah Reichle reicht 182,4 ein, während ihre Oberschwäbische Kollegin Ceyda Altug (Friedrichshafen) mit 177,7 an den Start gehen wird. Auch die beiden deutschen 2er Paare, Eva und Lena Streit (Orsingen) sowie Simon Riedinger/Jonas Mächtig (Ilsfeld), gehen mit großem Vorsprung an den Start. „Nach der etwas missglückten Kür an der DM wollen wir es bei der EM natürlich besser machen“, sagen die Orsingerinnen. „Es ist schon eine sehr aufregende Situation. Durch die Nähe zu Schaffhausen ist mit einigen Zuschauern aus den eigenen Reihen zu rechnen.“

Im 4er Kunstrad wird Team D erneut durch Hannah Elsässer, Natalie Grote, Julia Matt, Janina Setzer vom RMSV Aach vertreten. Auch sie tragen die Bürde der Favoriten. „Wir freuen uns auf die EM“, sagen die vier Sportlerinnen aus dem Hegau. „Wir haben unser Ziel klar vor Augen: Nochmals Europameister werden. Wir fahren gut vorbereitet zur EM vor unserer Haustüre.“ (ws)