Fußball, SBFV-Pokal, 2. Runde: SC Pfullendorf – FC Radolfzell (1:0). – Bevor das Wetter den Protagonisten an diesem Fußballabend einen Strich durch die Rechnung machte, war es ein durchaus ansehnliches Spiel. Die Mettnauer hätten dem Pokalfight gleich einen überraschenden Anstrich verpassen können. Daniel Wehrle tankte sich nach 30 Sekunden in den Pfullendorfer Strafraum durch, doch SCP-Torsteher Ronny Klockner wusste per Fußabwehr die heikle Szene zu bereinigen. Dafür klingelte es beim ersten Pfullendorfer Angriff auf der Gegenseite. Connor Mitchell setzte sich auf der Grundlinie durch, sein Zuspiel brauchte SCP-Kapitän Heiko Behr nur noch einzuschieben.

Radolfzeller mit mehr Biss

Davon ließ sich Radolfzell aber nicht unterkriegen. Die Gäste zeigten weiter Biss im Zug nach vorne. Gefährlich wurde es erneut durch Yves Graf und Stefan Haselwander, deren Chancen der SCP-Tormann jeweils in bravouröser Manier vereitelte. Die Linzgauer schalteten zu früh in den Verwaltungsmodus, lediglich ein Freistoß von Mitchell, den Robin Rauser direkt abnahm, galt es für den Gästetorsteher Marius Peters in der 37. Minute auszubügeln.

Auch nach dem Wiederanpfiff machte Radolfzell mehr Dampf. Das Geschehen verlagerte sich zusehends in die Hälfte des inaktiven Verbandsligisten. Verdienter Lohn in der 65. Minute: Stefan Haselwander umkurvte drei Gegenspieler wie Slalomstangen und lochte ins langte Eck zum 1:1 ein.

Die Partie wurde wegen eines aufziehenden Gewitters kurz danach unterbrochen. Nach einer Dreiviertelstunde entschied sich Schiedsrichter Valentin Roeck aufgrund des anhaltenden schweren Gewitterregens dafür, die Partie nicht mehr fortzusetzen. Wann das Spiel wiederholt wird, steht bislang noch nicht fest. (jüw)

Tore: 1:0 (11.) Behr, 1:1 (65.) Haselwander. – SR: Roeck (Öhningen). – Z: 550.