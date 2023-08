DFB-Pokal Frauen, 1. Runde: Hegauer FV – Chemnitzer FC (Sonntag, 14 Uhr). – In der Vergangenheit hatten sich die Frauen des Hegauer FV durch die Siege im Südbadischen Pokalfinale schon mehrfach für den DFB-Pokal qualifiziert. Highlights waren hier unter anderem die Spiele gegen den 1. FFC Frankfurt (heute Eintracht Frankfurt) und Bayer Leverkusen. Gegen die Frankfurter, die kurz zuvor Champions League Sieger wurden, traten die Hegauerinnen vor einer Rekordkulisse mit über 1000 Zuschauern in Engen an.

Um sich diese Topspiele zu verdienen, muss allerdings nicht nur der Südbadische Pokal gewonnen, sondern auch die erste Runde im DFB-Pokal überstanden werden, da die Bundesligisten erst in Runde zwei ins Geschehen eingreifen.

Als dies vor zwei Jahren geglückt war und in der zweiten Runde der Bundesligaaufsteiger Carl Zeiss Jena nach Engen kam, war die Freude groß bei den Hegauerinnen, die lange gut mithalten konnten und erst kurz vor Schluss mit dem 0:2 den Knockout hinnehmen mussten.

Im vergangenen Jahr verlor der HFV das Pokalfinale, sodass die Vorfreude auf das Spiel am Sonntag nun umso größer ist. Nicht nur auf die Partie, sondern auch darauf, dass man ein Heimspiel zugelost bekommen hat. Gegner ist der Chemnitzer FC aus Sachsen. Sechs Stunden Anfahrt steht den Gästen bevor, die aber bereits am Vortag anreisen werden. Beide Teams spielen in einer vergleichbaren Liga unterhalb der Regionalliga.

Der Chemnitzer FC brennt natürlich darauf, erstmals in die zweite Pokalrunde vorstoßen zu können. Doch genau dorthin wollen auch die Frauen des Hegauer FV, um sich das nächste Highlightspiel gegen einen großen Namen zu erarbeiten. Anpfiff ist am Sonntag um 14 Uhr im Stadion in Engen. Zugang für die Zuschauer ist über die Hallenseite vom Busparkplatz aus. Um 10.30 Uhr tritt die zweite Frauenmannschaft im Vorspiel gegen die SG Aach-Linz/Denkingen an. (cn)