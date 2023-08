Fußball 31. Juli 2023, 15:05 Uhr

Fußball-Boom! Stellen die Frauen die Männer ins Abseits?

Frauenfußball ist angesagt – auch in der Region. Aber liegt das nur an der erfolgreichen EM der deutschen Nationalelf in England vor einem Jahr? Und kann die gerade stattfindende WM noch mehr Mädchen begeistern?