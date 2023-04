Fußball-Landesliga: Hegauer FV – FC Radolfzell 0:6 (0:3). – Die Gäste aus Radolfzell hatten in der zehnten Minute bei einer Eckballsituation die erste gute Möglichkeit. Ein Schussversuch von Tino Kohler wurde von der FC-Defensive am Strafraum geblockt (13. Minute). Nach einem Zuspiel aus dem Halbfeld wurde Yves Graf von der Hegauer Hintermannschaft vergessen, kam von der halblinken Seite in den Strafraum und erzielte überlegt das 0:1 (15.).

Yves Graf trifft zum 2:0 für Radolfzell

HFV-Torhüter Joel Reichel klärte stark gegen Max Chrobok (26.). Florian Rösch hämmerten den Ball aus achtzehn Meter an die Querlatte des Radolfzeller Tors (31.). Im direkten Gegenzug klärte Joel Reichel im HFV gegen Julian Merk zur Ecke. Nach fehlender Zuordnung traf Yves Graf beim folgenden Eckball per Kopf zum 0:2 (33.). Nach Ballverlust des Hegauer FV schaltete Radolfzell schnell um, Flanke von der rechten Seite auf Giovanni Raffaele, der per Kopfball das 0:3 (44.) markierte.

Starke Balleroberung von Chrobock führt zum 4:0 für die Gäste

Nach starker Balleroberung durch Max Chrobok setzte er sich gegen mehrere Gegenspieler durch und traf trocken zum 0:4 (51.). Kurz darauf hatte Tino Kohler mit der Hacke eine gute Möglichkeit für den HFV, der Ball ging aber knapp am Tor vorbei. Auch Markus Müller traf nach Querpass von Dietmar Roth knapp neben das Gästetor (54.). Nach einer Fehlerkette im Hegauer Defensivverbund kam der Ball am Ende zu Yannic Schädler, der unbedrängt auf 0:5 erhöhte (75.). Schädler war es auch, der abgeklärt und souverän mit der Innenseite das 0:6 markierte (84.). Am Ende war es ein souveräner und verdienter Sieg des Meisterschaftsaspiranten vom See.

Tore: 0:1 (15.) Graf, 0:2 (33.) Graf, 0:3 (44.) Raffaele, 0:4 (51.) Chrobok, 0:5 (75.) Schädler, 0:6 (84.) Schädler. – SR: Roeck (Öhningen-Gaienhofen). – Z: 180.

Videos, Storys und Infos zur Landesliga, Staffel 3 finden Sie hier: