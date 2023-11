SG Dettingen-Dingelsdorf – VfR Stockach 0:0. – Ein gutes Landesligaspiel sahen die knapp 250 Zuschauer zwischen dem Tabellendritten und dem Landesligavierten an Allerheiligen in Dettingen. Am Ende fehlten nur die Tore.

Den ersten offensiven Akzent setzten die Gäste, Messmer im SG-Tor klärte in Minute vier zur Ecke. In Folge zeigte sich die SG aktiver im Spielaufbau, gefährliche Szenen gab es aber vorerst auf beiden Seiten nicht. In der 37. Minute verpasste Raff eine Flanke von Berg denkbar knapp, kurz darauf scheiterten die Gäste zweimal am Aluminium.

Auch zu Beginn der zweiten Halbzeit zeigte sich die SG aktiver, während die Gäste abwarteten. Skusa hatte in der 61. Minute die bis dato beste Chance der Gastgeber, sein Abschluss verfehlte den Pfosten knapp.

Danach hatte der VfR wieder etwas mehr Spielanteile. In der 77. Minute konnte Messmer einen Freistoß entschärfen, der Nachschuss aus kurzer Distanz ging vorbei. In der 80. Minute klärte Erdmann in höchster Not. Am Ende blieb es in einem munteren Spiel beim 0:0.

SR: Roeck. – Z: 250.

