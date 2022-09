von unserer Sportredaktion

Fußball-Landesliga: FC Radolfzell – Hegauer FV 4:0 (1:0). – Der FC 03 Radolfzell bestimmte von Beginn an die Partie gegen schwache Hegauer. Nach zehn Minuten lag der Ball bereits zweimal im Tor der Gäste, doch beide mal war es abseits.

Radolfzell hat Ball und Gegner im Griff

Danach wurde der Hegauer FV etwas besser, aber der FCR hatte immer die Partie im Griff. In der 20. Minute dann die beste Gelegenheit für den FCR. Kevin Weibert kam zum Abschluss, doch Torhüter Reichel klärte klasse. Der nachfolgende Eckball kam in den Strafraum, aber dem FCR gelang es nicht, ihn aus dem Getümmel heraus über die Linie zu schieben. In der 30 Minute die nächste Möglichkeit für den FCR, aber Graf setzte den Ball aus zwei Metern über das Tor. Als alle schon mit einem 0:0 zur Pause rechneten, kam nach Flanke von Graf Chrobok an den Ball und verwandelten diesen in der 45. Minute zur Führung.

Das vorentscheidende 2:0 fiel erst in der 67. Minute

Nach der Pause kam der FCR hellwach aus der Kabine, aber das zweite Tor wollte nicht fallen. Trotz zahlreicher Möglichkeiten. In der 67. Minute die Vorentscheidung. Wieder war es Chrobok, der das 2:0 erzielte. Danach war der FCR die spielbestimmende Mannschaft und nach Foul an Swiderski gab es Strafstoß für den FCR. Wehrle ließ sich die Möglichkeit nicht entgehen und stellte auf 3:0.

Mit dem 3:0 für Radolfzell war die Messe gelesen

Damit war die Messe gelesen. Geburtstagskind Schonhardt stellte in der 84. Minute noch auf 4:0. Als Schiedsrichter Röck ein faires Spiel das Spiel beendete, ging der FCR auch in der Höhe als verdienter und Sieger vom Platz. (km)

Tore: 1:0 (45.) Chrobok, 2:0 /67.) Chrobok, 3:0 (78./FE) Wehrle, 4:0 (84.) Schonhardt. – SR: Röck (Öhningen). – Z: 140.

Videos, Storys und Infos zur Landesliga, Staffel 3 finden Sie hier: