Fußball-Landesliga: FC Radolfzell – Hegauer FV (2:1). – Die Partie begann sofort spannend, da Radolfzell direkt mit einem Lattentreffer in die Begegnung startete. Die Hausherren hatten die Oberhand und konnten so schnell in der 16. Spielminute mit 1:0 in Führung gehen. Der Torschütze für die Radolfzeller war Yves Graf. Die Gäste kamen aber nach dem frühen Rückschlag besser in die Partie und glichen durch einen Standard in der 21. Spielminute zum 1:1 aus, Anton Müller hatte getroffen. Immer wieder gab es gefährliche Momente auf beiden Seiten, wobei die Radolfzeller das Spiel bestimmten. Mit dem 1:1 ging es dann auch in die Kabinen.

Dominik Rummler zimmert aus 27 Metern das 2:1 ins obere linke Eck

Nach der Pause war das Spiel etwas zerfahren und beide Mannschaften hatten Schwierigkeiten, sich Torchancen heraus zu spielen. Die Hegauer konterten wenige Male, hatten aber keinen Erfolg damit. So musste es in der 84. Minute eine herausragende Einzelaktion von Dominik Rummler sein, der aus rund 27 Meter das Leder in das obere linke Eck zimmerte. Durch den späten Siegtreffer sicherten sich die Jungs von der Mettnau einen Dreier und feierten einen gelungenen Derbysieg.

Tore: 1:0 (10.) Yves Graf, 1:1 (18.) Anton Müller, 2:1 (83.) Dominik Rummler. – SR: Yannick Leinfels.

