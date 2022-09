FC Löffingen – SG Eintracht Neukirch-Gütenbach 1:3 (1:0). Im Duell Landesliga-Absteiger gegen Kreisliga-Aufsteiger hieß es am Ende 1:3. Die Tabellenkonstellation versprach bereits vor Anpfiff reichlich Spannung, denn Löffingen hatte die rote Laterne inne, die Eintracht rangierte direkt davor auf Platz 17.

Die Gastgeber fanden gut in die Partie, das frühe Führungstor (6.) im Anschluss an mehrere gut kreierte Offensivaktionen sollte für Sicherheit sorgen. Doch statt auf der frühen Führung aufzubauen, stellte Löffingen das Fußballspielen ein. Fortan nahm die SG Eintracht das Heft des Handels in die Hand, hatte mehr vom Spiel.

Tore gelangen – dank der höheren Zielstrebigkeit und Effektivität vor des Gegners Kasten – aber erst in Abschnitt zwei. Die spielbestimmenden Gäste machten dann mit dem 1:3 per Konter (90.) endgültig den Deckel drauf. Löffingen – erst vor einigen Tagen nahm Trainer Jörg Klausmann seinen Hut – bleibt weiter Letzter, ohne Saisonsieg und nur mit einem Zähler.

Tore: 1:0 (6.) Adolf Scherer, 1:1 (64.) Patrick Gruber, 1:2 (75.) Niclas Klausmann. 1:3 (90.) Marcel Klausmann Zuschauer: 150. Schiedsrichter: Tobias Wursthorn (Bonndorf).