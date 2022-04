von unserer Sportredaktion

Fußball-Bezirksliga: TuS Bonndorf – SG Dauchingen/Weilersbach 4:2 (3:0). – Die Hausherren kamen deutlich besser in die Partie und gingen bereits nach acht Minuten durch Niklas Bernhart in Führung. Auch mit dem Vorsprung im Rücken waren sie die spielerisch klar bessere Mannschaft und legten so folgerichtig noch vor der Pause nach. Zunächst erhöhte Florian Isele auf 2:0, ehe Niklas Bernhart einen Strafstoß zum 3:0 verwandelte.

Bonndorf legt nochmal nach

Nach dem Seitenwechsel bot sich den Zuschauern ein ähnliches Bild. Die Gastgeber dominierten das Geschehen und ließen hinten nichts zu. Erneut Niklas Bernhart konnte kurz nach Wiederanpfiff gar auf 4:0 erhöhen. Ab der 70. Minute wendete sich aber nochmal das Blatt. Die Heimelf brachte den Gegner durch eine nun fahrige Spielweise mit unnötigen Ballverlusten zurück in die Begegnung.

Gäste kommen zurück

Marcel Geiger brachte die Gäste auf 4:1 heran. Nach dem 4:2 durch Mika Geiger gestaltete sich die Endphase spannender, als es zwischenzeitlich zu erwarten gewesen war, doch die Hausherren verteidigten ihren Vorsprung und gingen so als verdienter Sieger vom Platz.

Tore: 1:0 (8.) Bernhart, 2:0 (35.) Isele, 3:0 (39./FE) Bernhart, 4:0 (48.) Bernhart, 4:1 (70.) Geiger, 4:2 (74.) Geiger. – SR: Albert Zähner (St. Blasien). – Z: 220.

