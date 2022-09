Fußball-Bezirksliga: SG Eintracht Neukirch-Gütenbach – SV Geisingen 1:2 (0:1). – Die Gäste starteten furios. Einen schönen Pass in die Gasse nahm Maximilian Moser auf und überlupfte den Eintracht-Schlussmann Fabio Gulizia zur 1:0-Führung. Eine schöne Aktion der Gäste. Danach entwickelte sich ein Spiel von zwei Teams auf Augenhöhe. Gute Chancen sahen die Zuschauer danach wenige, da beide Abwehrreihen sicher standen. Die Eintracht versuchte den Ausgleich zu erzielen, blieb jedoch glücklos.

Glanzparade rettet den Sieg der Gäste

In Halbzeit zwei änderte sich zunächst wenig am Spielgeschehen. Beide Mannschaften hatten ihre Spielanteile. Nach rund einer Stunde schlugen die Gäste zum zweiten Mal zu. Diesmal durfte sich Antonio Zubcic als Torschätze feiern lassen. Die Antwort der Gastgeber ließ nicht lange auf sich warten. Nur sechs Zeigerumdrehungen später gelang Marcel Klausmann der 1:2-Anschlusstreffer. Nun versuchte die Eintracht alles, um zumindest einen Punkt zu retten. Die größte Chance hatte Samuel Fleig, doch der Geisinger Schlussmann Ali-Berkay Aslanbas rettete mit einer Glanzparade den Sieg der Gäste, die damit auch im fünften Spiel in Folge die Maximalpunktzahl einsammelten.

Tore: 0:1 (3.) Moser, 0:2 (62.) Zubcic, 1:2 (68.) Klausmann. – SR: Fleig (Brigachtal).

