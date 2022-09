Fußball-Bezirksliga: SG Eintracht Neukirch-Gütenbach – SV Hinterzarten (1:2) – Im Aufsteigerduell musste sich die SG Eintracht knapp geschlagen geben. Hinterzarten entführte verdient drei Punkte und holte damit in den ersten drei Bezirksliga-Spielen die Maximalpunktzahl von neun Zählern.

Fußball-Bezirksliga „Der Spaß geht völlig verloren“ Das könnte Sie auch interessieren

Die SG Eintracht erwischte einen perfekten Start. In der 6. Spielminute brachte Tim Waldvogel die Gastgeber mit einem direkt verwandelten Freistoß in Führung. Danach ging es hin und her. Beide Mannschaften schenkten sich nichts, konnten aber auch spielerisch nur selten überzeugen.

In Minute 19 durften die Gäste erstmals jubeln. Einen Querschläger in der SG-Abwehr nutzte Jona Schuler zum Ausgleich. Es dauerte nur sieben Minuten, dann lagen die Hinterzartener erstmals in Führung. Einen punktgenauen Freistoß nutzte Goran Misic zum 1:2. Die SG Eintracht wäre in Hälfte eins fast ebenfalls ein zweites Mal erfolgreich gewesen. Doch Gästetorhüter Mirco Steiert „fischte“ einen Freistoß aus dem Winkel.

Fußball Mit zwei kuriosen Billardtoren: Die besten Videos aus den Fußball-Amateurligen vom Wochenende Das könnte Sie auch interessieren

Nach der Pause war Neukirch-Gütenbach besser im Spiel, wurde vor dem gegnerischen Tor aber nur selten gefährlich. Die beste Chance hatte Loris Castelli, dessen Schuss aber von Steiert mit einer Glanzparade entschärft wurde. So blieb das Aufsteiger-Duell bis zum Abpfiff ohne weitere Treffer.

Tore: 1:0 (6.) T. Waldvogel, 1:1 (19.) J. Schuler, 1:2 (26.) G. Misic; Zuschauer: 300; Schiedsrichterin: Cordula Geng (SV Schluchsee).

Videos, Storys und Infos zur Bezirksliga Schwarzwald finden Sie hier: