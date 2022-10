Fußball-Bezirksliga: SG Eintracht Neukirch-Gütenbach – FV Tennenbronn 0:5 (0:3). Bis zur zwölften Minute war es ein ausgeglichenes Spiel in Gütenbach, ehe ein umstrittener Foulelfmeter, den Justin Stoll verwandelte, der Eintracht völlig den Wind aus den Segeln nahm.

Ab diesem Zeitpunkt hatte die Eintracht dem FV Tennenbronn nichts mehr entgegenzusetzen und kam am Ende sogar richtig unter die Räder. Bis zur Pause erhöhten Yannik Richter per schönem Alleingang sowie Stefan Schanz auf 0:3, in Hälfte zwei erhöhten Marco Maurer und Richter. Die Niederlage geht für eine schwache Eintracht auch in der Höhe in Ordnung.

Tore: 0:1 (12.) Stoll (FE), 0:2 (22.) Richter, 0:3 (44.) Schanz, 0:4 (48.) Maurer, 0:5 (83.) Richter. ZS: 310. SR: Marcel Haberbosch (Villingen).

