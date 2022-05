von unserer Sportredaktion

Fußball-Bezirksliga: SV Obereschach – SG Dauchingen/Weilersbach 1:5 (1:1). – Die Kicker aus Dauchingen und Weilersbach machten zwar noch einmal ein gutes Spiel und siegten, dies nutzte ihnen aber nichts. Sie müssen, wie Gastgeber Obereschach auch, in die Kreisliga A absteigen.

5:1 für Dauchingen/Weilersbach etwas zu hoch ausgefallen

Nils Maier brachte die Spielgemeinschaft vor 120 Zuschauern bereits nach zwei Minuten in Front. Dominik Armbruster gelang in der 43. Minute der Ausgleich. Daniel Losing schoss die Gäste in der 49. Minute wieder in Front. Obereschach wollte den Ausgleich, der fiel aber nicht. In der 82. Minute unterlief außerdem Oliver Timar ein Eigentor, es hieß 1:3. Aaron Vosseler markierte in der 89. Minute das 1:4. In der zweiten Minute der Nachspielzeit traf Tom Zepf zum etwas zu hoch ausgefallen Endstand.

Gründe des Abstiegs aufarbeiten

„Wir werden die Gründe des Abstiegs aufarbeiten. Wir hoffen, nach der kommenden Saison die Liga, in die wir jetzt abgestiegen sind, wieder in Richtung Bezirksliga verlassen zu können“, sagte SG-Torwarttrainer Christian Schwörer. Die SG Dauchingen/Weilersbach empfängt zum Saisonabschluss am Samstag, 11. Juni, die DJK Villingen.

Tore: 1:0 (2.) Maier, 1:1 (43.) Armbruster, 1:2 (49.) Losing, 1;3 (82.) Timar (ET), 1:4 (89.) Vosseler, 1:5 (92.) Zepf. – Z: 120.

