Fußball-Bezirksliga: SG Riedöschingen/Hondingen – SG Marbach/Rietheim 1:2 (0:2). – Die Gäste waren während der gesamten ersten Hälfte das spielstärkere Team und gaben so den Ton der Begegnung an. Es dauerte allerdings bis zur 37. Minute, ehe Pascal Richter die Überlegenheit seiner Mannschaft in das 1:0 ummünzen konnte. Nur wenig später erhöhte Marco Effinger mit einem sehenswerten Drehschuss zum 2:0-Pausenstand für die Gäste.

Nach Ampelkarte für Marbach übernimmt Riedöschingen das Zepter

Nach einer knappen Stunde sah Oliver Burkhard die Ampelkarte und so mussten die Marbacher die restliche Zeit in Unterzahl agieren. Von nun an nahmen die Hausherren das Heft des Handelns in die Hand und waren jetzt das bessere Team. Nach einem Freistoß von Nik Fluk köpfte Johannes Scherer die Kugel zum Anschlusstreffer ins Netz. In der Schlussviertelstunde drängten die Gastgeber auf den Ausgleich und schnupperten am Punktgewinn. Doch abgezockte Gäste retteten die knappe Führung zu zehnt über die Zeit.

Tore: 0:1 (37.) Fischer, 0:2 (41.) Effinger, 1:2 (74.) Scherer. – SR: Leonardo Vallone (Albbruck). – Z: 180. – Bes. Vork.: Burkhard (Gelb-Rot/59.).

