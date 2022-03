Fußball-Bezirksliga: – Der SV Buch bereitet in diesen Tagen nicht nur seinen Fans viel Freude, weil die Mannschaft auf den dritten Tabellenplatz geklettert ist. Die Aktiven haben in diesen Tagen die Erlöse aus ihrer Adventskalender-Aktion verteilt: „Wir haben 2500 Euro an fünf soziale Projekte gespendet“, so Trainer Daniel Pietzke.

Beim Spiel gegen den VfB Waldshut begrüßten die Fußballer eine Delegation des Frauen- und Kinderhauses im Landkreis Waldshut und überreichten für diese Einrichtung eine Spende von 500 Euro.

„Weitere Projekte die wir unterstützen sind eine Familie aus Buch, deren Mutter im vergangenen Jahr verstorben ist“, erklärt Daniel Pietzke: „Und den gleichen Betrag haben wir einem Mitspieler überreicht, dessen Haus abgebrannt ist.“ Zudem wurden der schwer verunglückte Bonndorfer Fußballer Kevin Simanowski mit einer Spende der Aktiven des SV Buch bedacht, sowie der Hospizdienst Hochrhein.