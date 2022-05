Fußball-Bezirksliga: SC Markdorf – FC Anadolu Radolfzell 4:2 (2:2). – Dem SC Markdorf ist mit dem Erfolg über Anadolu ein sehr wichtiger Sieg gelungen, der auch verdient war.

Kane, einer der Besten auf dem Platz

Der Gastgeber ging durch einen seinen Besten an diesem Tag, den A-Jugendlichen Zie Ibrahim Cyril Kane mit 1:0 in Führung. Ärgerlich nur, dass im Gegenzug den Gästen aus einer Standardsituation heraus durch Cuma Püsküllü der Ausgleich gelang. wirklich beeindruckt war der SC aber nicht. Kane sorgte mit seinem zweiten Tor für die erneute Markdorfer Führung. Die hielt bis zur Pause.

Markdorf mit Ruhe und etwas Glück

Kaum waren die zweiten 45 Minuten angepfiffen, traf Püsküllü erneut. Weil aber Markdorf danach eine gewisse Ruhe in sein Spiel brachte, trotz der Radolfzeller Nadelstiche, die auf Defensive und Konter setzten, und mit etwas Glück (der Schuss war abgefälscht) erneut in Führung ging, Kane mit einer brillanten Sololeistung dafür sorgte, dass Matej Pohl in der Nachspielzeit zum 4:2 einschießen konnte, erst dann war die Partie gelaufen.

Tore: 1:0 (16.) Kane, 1:1 (19.) Püsküllü, 2:1 (29.) Kane, 2:2 (49.) Püsküllü, 3:2 (75.) Karaotcu (ET), 4:2 (93.) Pohl. – SR: Kürsammer. – Z: 150.

