von unserer Sportredaktion

Fußball-Bezirksliga: FC Bodman-Ludwigshafen – SG Reichenau/R.-Waldsiedlung 2:4 (1:2). – Viele Torchancen in einem ausgeglichenen Spiel sahen die Zuschauer im ersten Durchgang. Die erste hatte für die Gäste (5. Minute) David Blum, der nach einer Ecke relativ frei zum Kopfball kam, diesen aber deutlich über die Latte setzte. Sein Mannschaftskamerad Keller scheiterte kurz darauf freistehend an Torhüter Tkacz.

Reichenau geht 1:0 in Führung

Im Gegenzug steckte Wohlfahrt durch auf Keller, aber dessen Querpass wurde im Fünfer gerade noch geklärt. In der 15. Minute traf Merk aus guter Position nur das Außennetz des Gästetores. Fünf Minuten später gingen die Gäste in Führung. Nach einem unnötigen Ballverlust der Heimelf in der eigenen Hälfte ging es schnell und am Ende bleib Weltin alleine vor dem Torhüter cool. Auch vor der nächsten Gästechance war ein Ballgewinn weit in der FC-Hälfte vorausgegangen. Den Rückpass von der Grundlinie jagte David Blum weit über die Latte.

Turbulentesten Minuten der Partie

Dies war der Auftakt zu den turbulentesten Minuten der Partie. Denn im Gegenzug hatte Merk die große Chance zum Ausgleich, scheiterte aber an Torhüter Rentschler. Wieder nur Sekunden später kratzte Becker den Ball noch von der Linie und verhinderte somit das 0:2. Dieses vergab kurz danach auch Blum, der freistehend knapp über den Kasten schoss.

Bodman-Ludwigshafen gelingt das 1:2

Nach einer halben Stunde war es aber soweit: Nach einer schnellen und direkten Kombination traf Blum präzise ins lange Eck. Zum verdienten Anschlusstreffer kamen die Gastgeber fünf Minuten später: Künstner setzte sich über rechts durch und seine flache Hereingabe verwandelte Wohlfahrt aus kurzer Distanz. Bis zur Pause ergaben sich für den Gastgeber noch mehrere Chancen zum Ausgleich: Burmeisters Schuss parierte Rentschler mit dem Fuß, und als Keller nach Burmeister-Paß alleine auf den Torhüter zulief, ging sein Heber am Tor vorbei.

Umkämpfte Partie im Mittelfeld

Wesentlich weniger lebhaft verlief die zweite Hälfte. Die umkämpfte Partie spielte sich nun hauptsächlich im Mittelfeld ab und beide Teams leisteten sich Fehler im Spielaufbau. Gefährlich wurde es erstmals nach 66 Minuten, als ein Reichenauer Verteidiger eine Künstner-Flanke fast ins eigene Tor bugsiert hätte.

Reichenauer Doppelschlag entscheidet die Partie

Ein Doppelschlag der Gäste entschied die Begegnung. Dem 1:3 ging wieder ein Ballverlust in der eigenen Spielhälfte voraus. Sättele traf aus 30 Metern über den weit draußen stehenden Torhüter. Im Gegenzug wurde zwar ein Schuss von Steffen Keller gerade noch abgefälscht. Als aber die FC-Abwehr (77.) den Ball nicht klären konnte, machte Julian Keller alles klar.

Bodman-Ludwigshafen gelingt nur Ergebniskorrektur

Ergebniskorrektur konnte der Gastgeber noch in der 87. Minute betreiben: Nach einer scharfen Hereingabe von Prevejsek scheiterte Demir aus kurzer Distanz an Torhüter Rentschler, der Abpraller traf einen Verteidiger und ging von dort ins Tor. Am Ende gewann in einem weitgehend ausgeglichenen Spiel die erfahrenere und cleverere Mannschaft verdient, aber zu hoch.

Tore: 0:1 (21.) Weltin, 0:2 (30.) D. Blum, 1:2 (35.) Wohlfahrt, 1:3 (72.) Sättele, 1:4 (77.) Keller, 2:4 (87.) Eigentor. – SR: Scheel (Erzingen). – Z: 120.

