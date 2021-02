Die zweite Veranstaltung der Vöhrenbacher „F@s.net 2021“ hat, wie auch das Ausrufen, großen Anklang bei den Narren gefunden. Dies teilt die Heimatgilde Frohsinn in einer Pressemeldung mit. Pünktlich ab 20 Uhr konnten die Beiträge am vergangenen Samstag abgerufen werden und sind noch bis Aschermittwoch online. Am Beginn des Kappenabends gab es neben der Begrüßung durch den virtuellen Sitzungspräsidenten Sven Schätzle auch Grußworte aus der ganzen Welt.

Biden und Putin lassen grüßen

Das Ehepaar Biden grüßte von Zuhause, Wladimir Putin aus seinem geheimen Palast, Emmanuel Macron von seinem Schreibtisch. Auch der Landesvater Wilfried Kretschmann bekundete seine Nähe zur Fasnet in Vöhrenbach.

Kappenabend auch auf den Philippinen

Neben diesen „gespielten“ Grußworten gab es jedoch auch echte Grußworte, so überbrachte zum Beispiel Ferdinand Möller musikalisch die Grüße der Stadtkapelle und Praxedis Dorer die der Burgzunft. Bemerkenswert waren auch die Grüße von den Philippinen aus dem Mangold-Resort. Uwe Mangold knüpfte mit seinem Team in der Ferne an ehemalige Auftritte am Kappenabend an. Er stellte einen eigenen Kappenabend auf die Füße, der als Bonus-Track am Ende der Playlist ebenfalls über 600 Mal aufgerufen wurde. Närrische Grüße kamen ebenfalls von der ehemaligen Elferratspräsidentin Ingrid Bölle. Deren Nachfolger Georg Winker und Jürgen Wolfer waren in den nachfolgenden Beiträgen ebenfalls zu sehen.

Das Vöhrenbacher Pendant zu „Hannes und der Bürgermeister“ an einem der vergangenen Kappenabende mit Martin Mahler (links) und Martin Schäuble. | Bild: Heimatgilde

Insgesamt war es eine bunte Mischung aus Büttenreden, Sketchen, Garde- und Showtänzen, musikalischen Einlagen und gespielter Comedy. Beim Beitrag von Martin Mahler als Pfarrer Martin Schäuble kamen Erinnerungen an den Kappenabend ohne Festhalle im Pfarrzentrum „Krone“ auf. Oftmals war auch noch die alte Festhalle Schauplatz der Aufführungen.

Senfoniker rocken Festhalle

Besonders in Erinnerung bleibt der Auftritt der Symbadischen Senfoniker, die im letzten Jahr vor dem Umbau der Festhalle als Rocker einfuhren und das Inventar schon mal stückweise demontierten.

Zwei der Akteure auf der Bühne. | Bild: Heimatgilde

Obwohl in der Zusammenfassung nur ein kleiner Ausschnitt aus der jüngeren Vergangenheit der über 100 Jahre alten Kappenabend-Historie gezeigt wurde, konnte man die Vielzahl der unterschiedlichen Protagonisten und den Ideenreichtum der Akteure bestaunen. Von Astronauten bis Zeitgeist, waren mit heimischen Sagengestalten (Landenberger, Schönecker Wible) und Bräuchen (Rätsche-Buben), tierischen Geschichten (Hase, Eisbär, Wolf, Papagei) dürfte für alle etwas dabei gewesen sein.

Zahlreiche positive Rückmeldungen

Abgerundet durch die musikalischen Stimmungskracher kam fast so etwas wie Festhallenstimmung auf. Aus zahlreichen positive Rückmeldungen schließen die Narren, dass die Vorfreude auf einen richtigen Kappenabend recht groß ist.