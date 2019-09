von Stefan Heimpel

Wo soll die Vöhrenbacher Grundschule künftig untergebracht werden? Diese Frage stellt eine Interessengemeinschaft Altes Schulhaus Vöhrenbach (IG) an Bürgermeister Robert Strumberger. Offensichtlich sei im Gemeinderat bereits beschlossen, die Josef-Hebting-Schule – nach dem Auslaufen der Werkrealschule in wenigen Jahren eine reine Grundschule – komplett im neuen Schulhaus unterzubringen und das alte Schulhaus anderweitig zu verwenden.

Ehemalige Lehrerinnen rufen Interessengemeinschaft ins Leben

Die Interessengemeinschaft, die von den ehemaligen Lehrerinnen Karin Willmann und Cornelia Bruder ins Leben gerufen und auch weitergeführt wird, fordert dagegen, unbefangen zu prüfen, ob die Grundschule nicht auch in dem alten, traditionsreichen Vöhrenbacher Schulhaus untergebracht werden könne. Im Städtle sei allgemein die Meinung verbreitet, dass man die Schule im alten Schulhaus lassen sollte.

Der Gemeinderat hat offensichtlich bereits beschlossen, dass die Josef-Hebting-Schule nach dem Auslaufen der Werkrealschule komplett in das neue Schulhaus umzieht. | Bild: Jürgen Liebau

Entscheidung im Gemeinderat bereits gefallen

Vor allem kritisieren die Interessengemeinschaft und auch andere Bürger, dass über diese Entscheidung nicht informiert wurde. Es sei offensichtlich so gut wie niemandem bekannt, dass hier bereits eine Entscheidung gefallen sei. Mancher Bürger fühle sich durch diesen in der Öffentlichkeit unbekannten Beschluss „vor den Kopf gestoßen“. Vor dieser Entscheidung seien scheinbar nur Rektor Tim Lutz und der Planer vom Gemeinderat gehört worden.

Nur Schuldirektor umfassend informiert?

Auch Gremien wie Elternbeirat oder Lehrerkollegium ebenso wie die Öffentlichkeit seien an dieser Entscheidung nicht beteiligt gewesen. Umfassend informiert worden sei nur der Rektor.

Bürgerbeteiligung eingefordert

Dabei sollte man nach Meinung der Interessengemeinschaft und auch vieler Bürger vor einer solchen wichtigen Entscheidung zumindest die Bürger hören oder gar direkt an der Entscheidung, beispielsweise mit einer Bürgerversammlung, beteiligen.

Unzufrieden mit der Antwort von Bürgermeister Strumberger

Mit ihrem Anliegen wandten sie sich am 9. Juli an Bürgermeister Robert Strumberger, am 23. August erhielten sie nun eine Antwort, die für sie aber nicht befriedigend ist. Darin erläutert Strumberger, dass die Beschlüsse des Gemeinderats zur „Sanierung und weiteren Nutzung des neuen Schulgebäudes bereits erfolgt sind“, und dass dies bereits im Haushaltsplan 2019 berücksichtigt wurde.

Zuschüsse für Bauarbeiten sind bereits genehmigt

Auch Zuschüsse wurden bereits genehmigt, die bei einer Neuorientierung wieder neu beantragt werden müssten. Der Bürgermeister verwies außerdem auf eine Gemeinderatssitzung, in der der Sachverhalt rechtzeitig bekannt gegeben worden sei.

Von einer Standortfrage sei nie die Rede gewesen

Dies wollte die Interessengemeinschaft allerdings so nicht stehen lassen. In den Tagesordnungen sei zwar immer wieder von der Sanierung der Schule die Rede gewesen, aber niemals von der Standortfrage altes oder neues Schulhaus. Auch bei den Beschlüssen aus dem Gemeinderat sei dies nie berichtet worden.

130 Unterschriften in kürzester Zeit gesammelt

Ihrem Schreiben an den Bürgermeister hatten die Antragsteller eine Unterschriftenliste zugunsten des alten Schulhauses mit 130 Unterschriften beigefügt. Das Interesse in der Öffentlichkeit sei sehr groß, so die IG-Sprecherinnen, Cornelia Bruder und Karin Willmann. Die Unterschriften seien in kürzester Zeit zusammengekommen. Durchweg sei gefordert worden, die Schule im alten Schulhaus zu belassen. Auch viele ehemalige Lehrer und das gesamte aktuelle Kollegium der Schule (außer Rektor Tim Lutz) hätten unterschrieben.

Vorbereitungen für Bürgerbegehren

Die IG fordert nun Einsicht in die Akten, wann und wo diese Standortfrage öffentlich beraten und der Beschluss vom Gemeinderat gefasst worden sei. Gleichzeitig ist der IG klar, dass entsprechende Entscheidungen schnell gefällt werden müssen. Daher werden bereits Vorbereitungen für ein Bürgerbegehren zwecks Bürgerentscheid zugunsten des alten Schulhauses getroffen. Bruder und Willmann betonen, dass sie jederzeit zu Gesprächen bereit und für gute Argumente aufgeschlossen seien. Die bisher vorgebrachten Argumente überzeugen sie allerdings nicht.

