Aufgrund aktueller Vorkommnisse informiert die Stadtverwaltung Vöhrenbach darüber, welche Stoffe nicht über die öffentliche Kanalisation entsorgt werden dürfen.

Abwasserbehandlung ist keine Abfallbeseitigung

Abfall und andere Feststoffe gehören nicht in die Toilette. Viele Menschen verwechseln leider die Abwasserbehandlung mit der Abfallbeseitigung. Immer wieder werden Abfälle wie Speisereste, Reststoffe aus den Haushalten und Lumpen über die Toilette entsorgt, ohne dass die Menschen über die Folgen nachdenken.

Feuchttücher und Damenbinden machen große Probleme

Für die Kläranlage aber auch die Kanalunterhaltung bedeutet Müll im Abwasser unnötigen Aufwand. Besonders Hygieneartikel wie Putz- und Feuchttücher, Damenbinden und Kosmetiktücher führen zu großen Problemen in der Kanalisation.

Pumpen werden beschädigt

Diese Stoffe können sich aufgrund ihrer Bestandteile nicht im Abwasser auflösen. Dies kann dazu führen, dass die Kanäle verstopfen und Pumpen beschädigt werden. Ebenso müssen diese Stoffe mit zusätzlichem Aufwand wieder aus dem Abwasser herausgeholt werden.

Auch Fette und Speisereste können im verhärteten Zustand die Kanäle zusetzen und zu Verstopfungen der Leitungen führen. Besonders unangenehm ist die Tatsache, dass Speisereste im Kanal Ratten anlocken, die sich hier bei einem entsprechenden Nahrungsangebot massenhaft vermehren können.

Wartungsarbeiten, die infolge der Fremdstoffe in der Kanalisation anfallen, verursachen hohe Kosten, die auf die Abwassergebühren umgelegt werden müssen. Private Haushalte haben die anfallenden Kosten für ihre verstopften Anschlüsse oder Pumpen selbst zu übernehmen.

Indem man das Abwasser nicht unnötig belastet, wird die Umwelt geschützt und Störungen der Abwasserbeseitigung, teilt die Stadtverwaltung mit. Jede Störung koste auch den Bürger Geld denn mit den Gebühren wird das Abwassersystem betrieben.

Die Stadt Vöhrenbach bittet die Bürger, zukünftig darüber nachzudenken, was sie in den Abfluss geben, um das Abwasser so wenig wie möglich zu belasten.