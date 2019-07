Der Linachstausee bei Vöhrenbach ist an drei Terminen zur Badenutzung freigegeben. Jeweils an den Sonntagen 7. und 28. Juli sowie am 4. August wird bei sonnigem Wetter und ab 20 Grad Außentemperatur von 12 bis 18 Uhr die Deutsche Lebensrettungs-Gesellschaft (DLRG) die Badeaufsicht übernehmen. In dieser Zeit kann der See offiziell zum Baden, Schwimmen oder Befahren mit nicht motorisierten Wasserfahrzeugen genutzt werden, wie die Stadtverwaltung mitteilt.

Paddelboard-Rennen der DLRG

Die Wasserqualität sei laut Befund des Gesundheitsamtes einwandfrei. Am 7. Juli findet außerdem ab 14 Uhr ein Stand-up-Paddelboard-Rennen der DLRG-Ortsgruppe Vöhrenbach statt. Anmeldung dazu ist ab 13.30 Uhr möglich, Beginn des Rennens ist um 14.30 Uhr.

Leider konnte bis jetzt keine Bewirtung organisiert werden, aber eine mobile Toilettenanlage wird während dieser Zeit zur Verfügung stehen. Ein paar Stand-Up-Paddelbretter stehen zur Ausleihe an der Gaststätte Talsperre bereit. Die Veranstalter hoffen auf viele Besucher. Weitere Informationen unter https://voehrenbach.dlrg.de/sup-rennen.