Villingen-Schwenningen vor 27 Minuten

Wohnmobil-Gäste bringen Kaufkraft – Aber Villingen hat ihnen aber seit Jahren kaum etwas zu bieten

Verpasst das Oberzentrum in Villingen einen Tourismustrend? Bei einer möglichen Stellfläche an der Brigach geht es nicht voran. In Schwenningen läuft es deutlich besser.