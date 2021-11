VS-Villingen vor 3 Stunden

Wo ist das Wasser hin? Am Brigach-Ufer herrscht Ebbe nach einem Pegelneubau

Nach dem Pegelneubau an der Brigach in Villingen liegt der Uferbereich zwischen Bicken- und Bahnhofsbrücke quasi trocken. Der Wasserstand ist spürbar niedriger, als vor den Arbeiten. Kein idyllischer Anblick mehr für Passanten. Da stellt sich die Frage: Bleibt das so? Der SÜDKURIER hat nachgefragt.