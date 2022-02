Insgesamt 23 nicht voll ausgebildete Lehrer unterrichten an den Schulen im Kreis. Sie kommen aus der Wirtschaft, waren Erzieherinnen oder Juristen. Oft sind die Quereinsteiger für Schulleiter wie Alexander Hermann von der Bickebergschule die letzte Hoffnung, den Unterricht aufrecht erhalten zu können. Damit einher geht oft aber auch ein Abwägungsprozess.

Silvio Kalbas ist lange Arbeitstage gewohnt. Als Selbstständiger mit einer Brandschutzfirma war er oft zehn bis zwölf Stunden am Tag unterwegs. Und doch war er abends nie so müde wie nach einem Unterrichtstag an der Bickebergschule.Kalbas ist 42