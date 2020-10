Kinder- und Jugendkino Guckloch läuft wieder an, die Schülerinnen Rebecca Hehn und Elisabeth Saurer gestalten das Programm

Rebecca Hehn und Elisabeth Saurer lieben Filme und schauen diese am liebsten im Kino an – im Gegensatz zu vielen Gleichaltrigen, die Filme oft zuhause bei Netflix anschauen. „Kino ist einfach was ganz anderes“, schwärmt Rebecca