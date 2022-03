Villingen-Schwenningen vor 7 Stunden

Wenn das Kind keinen Kinderarzt mehr hat: Drei Probleme, mit denen Eltern aktuell klarkommen müssen

Der Fachärztemangel in der Region hat sich seit Jahresbeginn mit der Aufgabe der Kinderarztpraxis Leonhardt in Villingen weiter verschärft. Was das für Familien bedeutet: eine exemplarische Bestandsaufnahme.