Villingen-Schwenningen vor 2 Stunden

Wasserversorgung schwierig: Brand in der Waldkulturscheune bei den Spitalhöfen fordert die Feuerwehr

In der Waldkulturscheune bei den Spitalhöfen in VS-Pfaffenweiler ist am späten Samstagnachmittag ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte größeren Schaden an der Kultureinrichtung verhindern. Dabei war die Wasserversorgung eine große Herausforderung für die Einsatzkräfte.