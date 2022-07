VS-Schwenningen vor 6 Stunden

Warum Schwenningen? Deswegen studieren Bingjie Wu (China) und Anita Mentasti (Italien) in VS

Im Sommersemester sind 1750 Studierende an der Hochschule Furtwangen University am Standort Schwenningen eingeschrieben. 295, also 16,9 Prozent davon sind Ausländer. Was verschlägt sie ausgerechnet in die Doppelstadt?