Villingen-Schwenningen vor 2 Stunden

Villinger Färberstraße ohne Videoüberwachung: Kneipenmeile wird im Rausch zum Scherbenteppich

Party-Exzesse bis am frühen Morgen: In der Färberstraße wird wie in den dunkelsten Zeiten gefeiert. Stark Alkoholisierte beschäftigen Dutzende von Polizisten.