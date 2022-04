VS-Villingen vor 5 Stunden

Veysi Sahin kehrt Villinger Färberstraße nach 15 Jahren den Rücken – Neuer Pächter ist in Sicht

Die Gastronomie in der Färberstraße ist im Wandel. Wirt Veysi Sahin hört nach 15 Jahren auf und widmet sich einer neuen Aufgabe – nicht in Villingen. Ein Nachfolger für das Glunkenhaus ist bereits in Sicht.